Dietingen. Der Fahrer eines Fords hat am Dienstag in Dietingen gegen 17.10 Uhr auf Höhe eines Parkplatzes in der Schmiedestraße einen Unfall verursacht. Laut Polizei war der 48-jährige zunächst in die Parkplatz-Einfahrt gefahren. Um einem anderen Autofahrer die Ausfahrt aus dem Parkplatz zu ermöglichen, ließ er seinen Wagen zurück auf die Fahrbahn rollen. Ein herannahender 37-Jähriger versuchte noch mit seinem VW auszuweichen, er konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 10 000 Euro.