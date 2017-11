Dietingen Ausflug in die Glitzerwelt Hollywoods

Sämtliche Register waren bei dieser Art von Musik gefordert, ebenso Dirigent Mager, der in Irslingen mittlerweile bereits zweieinhalb Jahre den Taktstock führt, und dessen Handschrift inzwischen deutlich zu erkennen ist.

Wuchtige Trompetenpassagen im einprägsamen "Captain America March" kündigten den Einzug des Kinohelden aus dem Film "Captain America: The First Avenger" in die Waidbachhalle an. Zahllose Leser und Kinobesucher waren von den drei Werken rund um den "Lord of the Rings" gleichsam begeistert. Der Film heimste dann auch 17 Oscars ein.

Die Gastgeber des Konzerts boten Auszüge aus der gleichnamigen Sinfonie von Johan de Meij in einer Blasmusikbearbeitung von Paul Lavender. Schwermütige und locker leicht beschwingte Passagen, wechselnde Tempi, nuancenreiche Dynamik und die Einbindung des gesamten Schlagwerk-Instrumentariums kennzeichneten diese Komposition.

Danach folgte Musik aus dem Animationsfilm "Drachenzähmen leicht gemacht". Der legendäre Song "Moon River" aus der Feder von Henry Mancinis ist im Film "Frühstuck bei Tiffany’s" zu hören. Dirigent Mager und seine Musiker interpretierten eine Bearbeitung für Blasmusiker von Manfred Schneider.

Zum Schluss ließen die Irslinger den Dschungelhelden Tarzan aufleben. Zum Soundtrack des Walt-Disney-Zeichentrickfilms hat auch der bekannte britische Popmusiker Phil Collins beigetragen. Dazu zählt das vom Japaner Takashi Hoshide arrangierte Lied "Two Worlds". Zu zwei abschließenden Zugaben ließ sich die einheimische Kapelle gerne bewegen.

Die musikalischen Gäste aus der Nachbargemeinde Harthausen stellten sich mit der Konzertouvertüre "New York" von Kees Vlaak dem Publikum vor. Seit einem halben Jahr dirigiert Martin Hirschmann die Harthauser Musiker. Für den neuen musikalischen Leiter war es das erste Konzert mit seiner neuen Kapelle und zugleich eine echte Generalprobe vor dem eigenen Konzert am 9. Dezember in der Albblickhalle.

Nach dieser interessanten musikalischen Beschreibung der Weltstadt folgte ein Blasmusikarrangement der Rock- Ballade "Music" von John Miles. Mit dem "Florentiner Marsch" von Julius Fucik und einer Polka als Zugabe verabschiedeten sich die Gäste.

Ein Kompliment verdiente sich an diesem Abend auch das kreative Dekorationsteam. Requisiten aus dem Kinosaal schmückten die Waidbachhalle. Selbst auf das im Kino schon obligatorische Popcorn mussten die Besucher nicht verzichten. Und so duftete es in der Halle immer wieder nach dem frisch zubereiteten Mais.