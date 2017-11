Dietingen. Gertraud Gräfin von Bullion war Mitbegründerin der Frauenbewegung von Schönstatt. Am Donnerstag, 16. November, 20 Uhr, berichtet die Schönstätter Marienschwester Ingrid-Maria Krickl in der Dietinger Zehntscheuer über ihr Leben. Gertraud von Bullion lebte aus der Verbindung zu Gott und zu Maria. 1930 starb sie in Isny und ist heute für viele Menschen eine stille Freundin.