Dietingen Aufrichtiger Beifall als Lohn für Akteure

Nicht nur volkstümliche Melodien, teilweise auch recht ansprechende Werke waren an diesem Abend zu hören. Mittlerweile gibt es schon wesentlich mehr Literatur und passende Arrangements bekannter klassischer Stücke für dieses Instrument.

Die Gäste erfreuten sich am abwechslungsreichen Programm und an den gelungenen Aufführungen. Der Lohn für die Akteure war ein reichlicher und aufrichtiger Beifall.

Die Rotenzimmerner Gruppe unter Leitung von Herbert Maier eröffnete das Konzert. Begleitet wurde sie an diesem Abend am Klavier von Brigitte Walter. Für die Ansagen sorgte in bewährter Weise Bernhard Müller.

Mit virtuoser Spielweise überzeugte das Orchester "Eyachtäler". Dieses demonstrierte eindrucksvoll, welche Klang- und Spielmöglichkeiten die Mundharmonika bietet. Immerhin war Dirigentin Burgbacher schon mal Weltmeisterin auf der Mundharmonika. Die Akkordeon-Hobbyspielgruppe aus Balingen ergänzte mit ihrem Auftritt das musikalische Spektrum bei diesem Konzert.