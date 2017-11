Dietingen Auch der Körper sollte zum Kundendienst

Lange gesund und fit bleiben hängt stark von unserem Lebenswandel ab. Die Böhringer Heilpraktikerin verstand es als gelernte Krankenschwester, komplizierte Abläufe in unserem Körper und in den Organen laienverständlich darzustellen. Sie gab einen vertieften Einblick auf die Frage: Welche Lebensumstände beeinflussen maßgeblich unsere Gesundheit? Bestimmen unsere Gene allein unseren Lebensweg oder haben wir es ein Stück selber in der Hand, gesund alt zu werden? Diesen Spagat zwischen Schicksal und Eigenverantwortung könne man nach den Ausführungen von Martina Stier mit neuer Motivation angehen, lautete das Fazit des Vorsitzenden der Erwachsenenbildung, Albert Scheible, vor rund 40 interessierten Teilnehmern.

Schwerpunkte des auf Ganzheitlichkeit von Körper und Seele ausgelegten Vortrages waren: Ernährung, individuelle und altersgerechte Bewegung, äußere Einflüsse sowie Faktoren mit Einfluss auf Seele und Psyche. Im Bereich der Ernährung ging die Heilpraktikerin am Beispiel Zucker auf den Mindestbedarf des Energiehaushalts ein und verdeutlichte, wie Zucker und Weißmehlprodukte lang anhaltend unseren Körper beschäftigen und belasten. Interessant war auch, wie die Bauchspeicheldrüse mit Fruchtzucker kontinuierlich arbeitet und welchen Stress der Industriezucker bei verschiedenen Organen auslöst. Dabei konnten auch Zuckerkranke neue Erkenntnisse gewinnen.

Fett sei als weiteres Beispiel genauso ein wichtiger Energiebaustein der Ernährung. Doch was passt zu unserem Körperverhalten als Büromensch, oder was tut gut bei starker körperlicher Beanspruchung? Was bewirken genau die guten und die schlechten Fette im Körper und wo kommen sie her? Durch Ernährungsmaßnahmen oder durch regelmäßiges Ausleiten und Heilfasten könne man laut Martina Stier dem Körper helfen, belastbar zu bleiben. Strahlenbelastungen in unserem Alltag solle man hinterfragen – Strahlung von Handy, Kommunikationstechnik und Stromversorgung hätten negativen Einfluss auf das gute Funktionieren von Organen.