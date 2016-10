Dietingen Anstehende Aufgaben

Die aktuellen Hebesätze der Gemeinde Dietingen liegen für die Grundsteuer A bei 335 und für die Gewerbesteuer B bei 315. Kämmerer Christian Kiesel, der vor einer Woche seine Hochzeit feierte und den Namen seiner Frau annahm, erläuterte den Räten, dass die Anhebung der Grundsteuer B um zehn Punkte, der Gemeinde Mehreinnahmen von etwa 12 000 Euro bescheren würde.

Mehreinnahmen, die die Gemeinde dringend benötige. Die nächsten Jahre erfordern "erhebliche Investitionen" in allen Bereichen der gemeindlichen Daseinsvorsorge, führte Bürgermeister Frank Scholz aus. Dies stelle sich an der Vielzahl an Anmeldungen für Investitionsmaßnahmen aus den Ortsteilen dar. Parallel dazu steigen die Personalkosten vor allem im Bereich Kinderbetreuung.

Als zusätzlich erschwerend nannte Scholz die Höhe der von den Gemeinden zu zahlenden Umlagen, die in den vergangenen Jahren stetig gestiegen wären. Unvermeidlich erwarte die Gemeinde Dietingen daher "noch mehr Probleme, die anstehenden Aufgaben zu bewältigen" und eine ausreichende Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt zu erwirtschaften.