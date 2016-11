Dietingen "An ihren Taten werdet ihr sie erkennen"

Rosenfeld-Täbingen/Dietingen-Gößlingen. Wie sein Kollege Rolf Kotz in Heiligenzimmern hat auch der Täbinger Ortsvorsteher Erhardt Sautter im Namen der übrigen Ortschaftsräte in Sachen Filialschließung einen offenen Brief an die Volksbank Hohenzollern-Balingen gerichtet.