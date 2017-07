Dietingen Albvereinsgäste schätzen das "Käpfle"

Die Veranstaltung hätte mehr Gäste verdient gehabt, doch der Stimmung tat dies keinen Abbruch. Mit den Musikern aus Gößlingen präsentierte sich zum Frühschoppen und über die Mittagszeit die "Käpfle-Hausblaskapelle". Die Musikerschar aus dem Nachbarort revanchierte sich für den Auftritt der Rotenzimmerner Tanzgruppe vor vier Wochen. Zum Mittagessen wartete die Albvereins-Küche mit einem großen Angebot auf.

Am Nachmittag erfreuten die "Schwarzwaldfeger", ebenfalls treue Mitwirkende am Waldfest, die Gäste mit gern gehörten Schlageroldies. Die Musikanten aus dem Schwarzwald lockten mit ihrem gefälligen Repertoire immer wieder Paare, darunter auch schon betagtere Tänzer, auf die Bühne. Die Bambini-Volkstanzgruppe der Gastgeber sorgte dabei mit ihrem Auftritt für Abwechslung. Die Kleinsten waren eifrig bei der Sache und freuten sich riesig über den großen Applaus der Gäste in der Halle.