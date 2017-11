Dietingen 35 Stunden investiert

In einer spontanen Aktion wurde das Denkmal mit einem Dampfstrahler gereinigt und die Inschrift von Leo Weinmann, einem gelernten Maler, erneuert. Weinmann wagte sich nicht zum ersten Mal an die Restaurierung einer alten Denkmals. Schon so mancher Fronleichnams­altar erstrahlte unter seiner Kunst. Und er war auch maßgeblich an der Renovierung des Waaghäusles beteiligt, berichtet Ortsvorsteher Detlef Langrock. Für die filigranen Arbeiten an der Inschrift habe er sich insgesamt 35 Stunden Zeit genommen.

Am Volkstrauertag ist die Gemeinde eingeladen, gemeinsam mit dem Musik- und dem Gesangverein ab 10.20 Uhr vom Rathaus Richtung Kirche zu starten. Empfangen werden sie beim Gefallenendenkmal von Pfarrer Zepf, mit dem die Gemeinde den vielen Opfern durch menschliche Gewalt gedenkt. Nach dem darauffolgenden Gottesdienst schließt die Feier im Gasthaus Schwanen.