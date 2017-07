Dietingen 34-Jährige bei Unfall auf A 81 schwer verletzt

Wegen plötzlich einsetztenden Starkregens hatte sich der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Oberndorf und Rottweil gestaut. Ein 63-Jahre alter Mercedesfahrer realisierte zu spät, dass die Fahrer vor ihm ihre Wagen abbremsten und krachte in einen Ford. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen an zwei vor ihm fahrenden Autos vorbeigeschoben und prallte in einen VW-Transporter.

Die 34-jährige Ford-Fahrerin wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste. Drei weitere Personen wurden mit dem Rettungswagen in die Heliosklinik Rottweil gebracht.

Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge war die A 81 in Fahrtrichtung Singen etwa zwei Stunden voll gesperrt. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.