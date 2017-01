Bei Kälte, aber strahlendem Sonnenschein brachten in Irslingen 27 Sternsinger in sechs Gruppen den Segen von Haus zu Haus. Außerdem sammelten sie Spenden für "Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit", wie das Motto der 2017er-Aktion lautete. In zwei Gruppentreffen hatten sich die Kinder vorbereitet, ein Lied einstudiert und sich anhand der Region Turkana in Kenia informiert, welch schwerwiegende Folgen die Veränderung des Klimas für Menschen hat, die am wenigsten dazu beigetragen haben. Mit gesammelten 1766,10 Euro unterstützten die Sternsinger diese benachteiligten Regionen. Foto: Herrmann