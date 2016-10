Deißlingen. Ein zehnjähriger Junge drehte am Sonntag in Deißlingen gegen 18.15 Uhr mit seinem Mountainbike seine Runden am Brunnen in der Kirchbergestraße. Zwei etwa 14- bis 15-jährige Jugendliche, so teilte die Polizei mit, versuchten offenbar, dem Kind sein Rad wegzunehmen. Als sich dieses wehrte, verpassten ihm beide Faustschläge in den Bauch sowie auf den Rücken. Außerdem sollen sie den Zehnjährigen bespuckt haben. Schließlich ließen sie von ihrem Opfer ab und verschwanden. Wer den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Rottweil, Telefon 0741/47 70, zu melden.