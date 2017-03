Deißlingen Zuspruch hält sich in engen Grenzen

Deißlingen (shr). Bei den Wahlen konnten alle Ämter wieder besetzt werden bis auf einen Kassenprüfer. Der bisherige Kassenprüfer Siegfried Reinhardt hat das Amt des Kassierers übernommen. Detlef Ott, der viele Jahre die Kasse führte, schied auf eigenen Wunsch aus Amt und Verein aus.

Der Vorsitzende Peter Schütz gab den anwesenden Mitgliedern in der Hauptversammlung am Mittwochnachmittag im Hotel Hirt, einen Überblick über das abgelaufene Vereinsjahr. Leider, so Schütz, seien zu den Treffen, die der Verein organisiert, wenige Mitglieder gekommen. Trotzdem habe man immer viel Spaß gehabt und anregende Gespräche geführt.

Peter Schütz bedankte sich vor allem bei seinen Vorstandskollegen, die ihm sehr geholfen haben, die Vereinsgeschäfte zu führen. Da Schütz im vergangenen Jahr vier Monate krankheitsbedingt als Vorsitzender nur eingeschränkt tätig sein konnte, war dies kein leichtes Unterfangen. Siegfried Reinhardt hatte die Zahlen des Jahresabschlusses aufbereitet und erstattete detaillierten Bericht. Erhard Sieck bestätigte, dass die Kasse, von Detlef Ott bis zuletzt sorgfältig und vorbildlich geführt worden ist, und beantragte die Entlastung des ausscheidenden Kassierers.