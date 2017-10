Deißlingen Zum Jubiläum ganz tolles Feuerwerk

Mit "Oh happy day" wurde der Auftakt gemacht zu dem musikalischen Feuerwerk. Mit "My Lord, what a Morning", "Lollipop" "Hello Mary Lou" oder "Bel Ami" sang sich das Ensemble unter der Leitung von Luca Rodrigues weiter in die Herzen ihres Publikums. Natürlich durfte auch "Dreaming" von Lorenz Maierhofer, das erste Stück, das der Chor bei seinem Start vor 25 Jahren mit Marianne Brunner einstudiert hatte. Logisch, dass der einstigen Protagonistin da schnell der Dirigentenstab überreicht wurde. Marianne Brunner hatte auch ihr neues Ensemble mitgebracht, die Happy Jazz Singers aus Schwenningen. Die fünf, denen wegen Krankheit die sechste Stimme fehlte, überzeugten trotzdem durch herrliche Arrangements wie dem "Halleluja" von Leonard Cohen oder "Michelle" von den Beatles. Klarer, fein intonierter Gesang und tolle Stimmen wurden schön zur Geltung gebracht. Zu den Gastsängern gesellte sich auch Chorus Mundi aus Villingen. Natürlich mit einem Geburtstagsständchen im Gepäck. Zum Abschluss dann ein besonderer Höhepunkt: Alle drei Chöre intonierten gemeinsam "What a wonderful world" und "Sing, sing, sing". Im Anschluss an das phänomenale Chorkonzert gab es im Deißlinger Hagestall einen Empfang. Dort gratulierte Bürgermeister Ralf Ulbrich den Jubilaren zu einem tollen Konzert, das durch die tolle Akustik der Laurentiuskirche noch besonders in Szene gesetzt wurde.

Beim Empfang gab es auch Dank und Geschenke für die bislang vier Vox-Dirigenten Jane Brunner, Jörg Wenzler, Valentin von Witzleben und Luca Rodrigues. Von den zwölf Gründungsmitgliedern singen mit Rita Kron, Maria Jauch, Helmut Hirt und Joachim Walter heute noch vier Sängerinnen und Sänger mit. Zur Feier des Tages gab es noch allerhand Kulinarisches am Buffet. Zur Unterhaltung spielten Volker Basler, Jo Hengstler und Steff Hengstler auf.