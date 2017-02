Deißlingen. Beim Zigarettenholen hat ein Mann am Montag kurz vor 8 Uhr entdeckt, dass der Automat in der Deißlinger Baarstraße offensteht. Wie die Polizei mitteilte, war am Automaten das Schloss aufgebohrt, Zigaretten und Bargeld fehlten. Die Tatzeit sei bisher genauso wenig bekannt wie der Wert des Diebesguts und der entstandene Sachschaden.