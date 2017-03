Deißlingen Zeitlos, ehrlich und authentisch

Im Kult-Ort, an dem schon viele (Klein)-Künstler sich die Klinke in die Hand gegeben haben, möchte der Liedermacher sein neues Album "Between the Lines", das komplett in Eigenregie entstand und mit etwas roherem, aber akustischen Gitarrensound, einer prägnanten Stimme und authentischen Texten über die Erfahrungen Seiberts überzeugt, vorstellen.

Kulturelles Angebot für alle

Friedemann Bauknecht, der mit seiner Musik-Agentur Lifelong Management die Bärenmusik-Reihe leitet und den Künstler in den "Bären" holt, ist überzeugt vom künstlerischen Potenzial und freut sich bereits auf den Auftritt. Er hält die Musik laut Mitteilung für "zeitlos und für eine breite Zuschauerschicht zugänglich, da es sich um Themen handelt, die jeder schon einmal erlebt hat".