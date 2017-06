Deißlingen Zäune verwehren Eidechsen Zutritt zur Baustelle

Deißlingen. Die Vorbereitungen für den Brückenneubau haben – wie von der Bahn geplant – in der Woche nach Pfingsten begonnen. Wer von Deißlingen kommend Richtung Gewerbegebiet "Mittelhardt" beziehungsweise Dauchingen fährt, sieht die abgetragene Erde rechts von der Bahnstrecke und zwei dort aufgestellte Baucontainer. Kein Wunder: Hier wird monatelang gearbeitet. Die bestehende Eisenbahnbrücke ist marode und wird ersetzt (wir haben berichtet).

Bahn-Pressesprecher Roland Kortz hatte kürzlich im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt, dass die neue Brücke neben der Bahnstrecke, auf der grünen Wiese entstehen soll. Das dauert, hat aber auch den großen Vorteil, dass der Verkehr vorerst nicht beeinträchtigt ist. Das gilt für den Ringzug Richtung Trossingen oder Villingen genauso wie für den Regionalexpress, der in Richtung Villingen und Neustadt unterwegs ist. Und es gilt für den Straßenverkehr auf der Kreisstraße 5542, die die Eisenbahnbrücke überspannt. Das neue Bauwerk wird in Stahlbetonrahmenkonstruktionsweise errichtet.

Dafür wird vor Ort eine Schalung gefertigt. In diese kommen die Stahlbewehrung und schließlich der Beton. Erst wenn die neue Brücke fertig ist, wird die alte abgerissen und ersetzt. Laut Kortz müssen Strecke und Straße erst dann einige Tage lang gesperrt werden. Er geht weiterhin von einer Sperrung in den Herbstferien aus, wie er am Montag auf Nachfrage bestätigte.