Deißlingen Wie es mit dem Skaterpark weitergehen soll

Deißlingen. Auf der Tagesordnung der Sitzung stehen: Bürgerfrageviertelstunde, Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung, Baugesuche und Bauvoranfragen (Verschiebung einer Doppelgarage, Schillerstraße; Aufbau an bestehendem Flachdachanbau, Bittelbrunnenstraße; Errichtung eines Carports mit Überschreitung der Baugrenze, Fichtenstraße; Errichtung eines Carports außerhalb des Baufensters, Am Riegelacker; Anbau einer Lagerhalle als Erweiterung des bestehenden Fabrikationsgebäudes, Aufstellung von zwei Containern, Am Kanal), Skaterpark Deißlingen (Vorstellung der Ergebnisse des Planungsworkshops und Beschluss über weiteres Vorgehen), Einstellung der Gemeinde zu Photovoltaik-Freiflächenanlagen), Sanierung und Erweiterung der Mehrzweckhalle Deißlingen (Vergabe der Beschallungsanlage), Benutzungsordnung für das Lehrschwimmbecken, Benutzungsordnung für die Mehrzweckhalle Deißlingen, Entgeltkalkulation für die Mehrzweckhalle Deißlingen sowie Bekanntgaben.