Deißlingen Wetteifern um Schulplan: Zehn sind dabei

Deißlingen (wis). Bis zu zehn Millionen Euro könnte angesichts der in dem Schulkomplex aufzumachenden vielen "Baustellen" das Vorhaben kosten. Um das Kosten-Leistungsverhältnis zu optimieren, beschloss der Gemeinderat am Dienstag die Ausschreibung eines beschränkten Wettbewerbs mit zehn Architekturbüros, bei dem der in Deißlingen hoch im Kurs stehende Projektsteuerer Drees & Sommer Regie führen soll.

Die Wettbewerbskosten belaufen sich auf 197 000 Euro (netto), das darin beinhaltete Honorar für Drees & Sommer soll bei 66 000 Euro liegen.