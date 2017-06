Deißlingen Wenn ein Sprinter plötzlich anhält

Die Frau war, von Schwenningen kommend, hinter einem Mercedes Sprinter Richtung Rottweil unterwegs. Kurz nach der Abfahrt zur Ortsmitte Deißlingen musste der Sprinter-Fahrer, so die Polizei, verkehrsbedingt abbremsen. Die 56-Jährige reagierte zu spät und prallte mit ihrem Wagen in das Fahrzeugheck des Transporters. Hierbei zog sich die Autofahrerin leichte Verletzungen zu. Sie wurde nach einer Erstbehandlung durch die eintreffenden Rettungskräfte in eine Klinik gebracht.

6000 Euro Sachschaden

Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Wagen. An diesem und dem Sprinter entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.