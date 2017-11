Deißlingen Wenn alte Bändel in die Jahre kommen und Busse fahren

Beim Abstauben gibt es Veränderungen. So ist jetzt Sybille Schmeh dafür zuständig. Feste Gruppen sollen einen Gruppenleiter benennen und somit Ansprechpartner für Schmeh sein. Am Donnerstag, 4. Januar, wird es einen Informationsabend für die Abstauber geben, die sich übrigens dieses Mal zum 50. Mal dieser schweißtreibenden Arbeit widmen.

Somit entfällt das in dem ohnehin zu engen Narrenkeller mühsame Bilden der Gruppen. Straßenschmuck wird es möglicherweise in der kommenden Saison nicht geben. Grund: Die alten Bändel sind in die Jahre gekommen. Rechtlich sei es so, dass man den Straßenschmuck 4,5 Meter hoch hängen müsse und mit einem Stahlseil befestigen sollte.

Zuletzt seien, so Zunftmei­ster Rainer Schmeh, viele Bändel auf dem Boden gelandet und mussten weggeräumt werden. Außerdem hätten die Bändel einen Linienbus beschädigt. Jetzt werde über eine neue Möglichkeit nachgedacht. Doch die sei noch nicht ganz ausgereift. Doch alles, ob Bändel über den Straßen oder Fahnen an den Lichtmasten, koste viel Geld.