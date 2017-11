Deißlingen Wasser der Keckquellen günstiger

Der ZVK wird auch im kommenden Jahr auf eine Kreditaufnahme verzichten können. Den Betriebserträgen in Höhe von 438 100 Euro stehen 2018 Betriebsaufwendungen von 438 100 Euro gegenüber. Da der Zweckverband keinen Gewinn erwirtschaften darf, wird dieser auf die Verbandsmitglieder Zweckverband Baarwasserversorgung Trossingen, die Stadt Deißlingen sowie die Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH umgelegt.

Einen "erfreulichen Wirtschaftsplan 2018" mit stabilen Kosten" konstatierte Ralf Ulbrich.

Zum Abschluss der Sitzung der Verbandsversammlung verlas Ralf Ulbrich den Bericht der Finanzprüfung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) der Jahre 2011 bis 2016. Es hätten sich keine Beanstandungen ergeben

Außerdem informierte der Verbandsvorsitzende das Gremium über eine unvermutete Kassenprüfung. Zwei Mitarbeiter des Deißlinger Bürgermeisteramtes waren am Donnerstagmorgen unangemeldet in der Finanzbuchhaltung der Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH erschienen, um die Kasse zu prüfen. "Das Ergebnis ist einwandfrei, wir haben keine Beanstandungen", so Ulbrich.

Die Betriebsführung des Zweckverbands Keckquellen (ZVK) obliegt der Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH (SVS). Der ZVK beschäftigt somit kein eigenes Personal. In der Verbandsversammlung vertreten sind neben Geschäftsführung und Verbandsvorsitzendem ein Mitglied des Zweckverbands Baarwasserversorgung Trossingen, die Stadt Deißlingen sowie die Stadt Villingen-Schwenningen.