Deißlingen Vorschläge vom Kinoabend bis zur Mitfahr-App

Deißlingen (shr). Auch in Deißlingen hat man sich zum Ziel gesetzt, eine jugendgerechte Kommune zu werden, in der auch die Jugend mitredet und Vorschläge machen darf. Ein erster großer Schritt in diese Richtung war das Jugendhearing. Dazu waren alle in der Gemeinde lebenden Jugendlichen per Briefpost eingeladen worden. Die Antwort sollte per Whats­app erfolgen. Dem Aufruf folgten 70 junge Leute. Unter der Anleitung von Moderator Udo Wenzl nahmen sie sich sämtliche, aus ihrer Sicht wichtige Themen vor. Es wurden mehrere Gruppen gebildet. In diesen wurde überlegt, was in der Gemeinde gut und weniger gut ist, was fehlt und was wünschenswert wäre.