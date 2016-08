Deißlingen Vieles auf den Tisch gelegt

Deißlingen-Lauffen (shr). Nach einem eher beschaulichen Stammtisch im letzten Jahr im Gasthaus Rose herrschte auf der Gartenterasse des Gasthauses Krone in Lauffen reger Andrang. Kein Platz war mehr frei an den Tischen so dass vom Wirt noch Stühle herangeschafft werden mussten. Die Fragen prasselten auf die beiden Gastgeber nur so herab. Von der Wasserversorgung über Bausstellen im Ort bis hin zu den Flüchtlingen, die in Deißlingen und Lauffen untergebracht sind, reichte das Spektrum. Ortsvorsteher Karl-Heinz Maier erklärte, dass zur Zeit keine Flüchtlinge in den Unterkünften in Lauffen untergebracht seien. In Deißlingen sind derzeit noch 80 Asylbewerber beheimatet. Einige, sagte Angelika Haupt, hätten eigene Wohnungen und auch Arbeit gefunden, andere seien weggezogen. Bürgermeister Ulbrich erklärte, dass man derzeit eine komfortable Situation habe. Die Gebäude seien nach wie vor an das Landratsamt vermietet. Klar sei deshalb auch, dass das Amt diese auch jederzeit wieder belegen könne.

Auch die Grünflächen in der Gemeinde und deren Pflege wurden angesprochen. Dazu erklärte der Schultes, dass die Pflege immer intensiver und mehr geworden sei, zum Beispiel wegen neuer Baugebiete. Zur Zeit stünden für diese Aufgabe lediglich eine Vollzeitkraft und eine Aushilfe (wegen Krankheit) für diese Arbeit zur Verfügung. Darum verzichte man auch auf Zierpflanzenbeete, die sehr pflegeintensiv seien Die momentane Lösung: man sät nur noch mehrjährige Blumenmischungen aus, die nicht so viel Arbeit machen.

Der Zustand der Brunnen in Lauffen und Deißlingen stimmt Siegfried Bucher traurig. Sie würden veralgen, und keiner kümmere sich groß darum. Zu dieser Feststellung gibt es von den beiden Gemeindeoberen keinen Widerspruch. Karl-Heinz Maier meinte, dass man in Lauffen vielleicht eine separate Stelle für die Pflege von Plätzen und Brunnen schaffen könne.