Deißlingen Viel Zündstoff durch Genossen

Wie berichtet, prangerte vor einer Woche der SPD-Ortsverein in einem offenen Brief die Beschlussfassung des Gemeinderats heftigst an, weil dieser im Zusammenhang mit besserer tariflicher Einstufung von Erzieherinnen auch eine Erhöhung der Elternbeiträge herbeigeführt hatte. Bürgermeister Ralf Ulbrich konstatierte nüchtern, man liege mit den neuen Beiträgen im Vergleich der Kommunen immer noch relativ günstig da. Nicht zuletzt für soziale Belange betreibe man

Ulbrich: Einen Schwarzen Peter hat bei dieser Angelegenheit keiner verdient

eine reelle und seriöse Politik. Da jemandem einen Schwarzen Peter zuschieben zu wollen, sei ziemlich billig. Karin Schmeh (CDU) bezeichnete den Brief als populistisch. Gebührenerhöhungen seien nie populär, aber in Betracht der gemeindlichen Gesamtaufgabe manchmal auch unabdingbar. Da sei es dann bei solchen Anwürfen gar nicht mehr lustig, Gemeinderat zu sein. Auch SPD-Gemeinderat Manuel Merkle zeigt zur Aktion seines SPD-Ortsverbands wenig Verständnis. Gerade mal auf einen Euro je Stunde belaufe sich der Elternbeitrag, stellt er fest.