Deißlingen Viel über Schrott und Kolben gelernt

Die Schüler konnten dabei selbst entscheiden, welche Berufsbilder sie näher kennenlernen wollten. Für diese Einblicke in die Praxis konnte die Schule wieder einige regionale Betriebe gewinnen. An der Rupert-Mayer-Schule, Fachschule für Pflege im Vinzenz-von-Paul-Hospital, bekamen die Schüler hautnah mit, was alles zum anspruchsvollen Beruf eines Gesundheits- und Krankenpflegers gehört. In einem Quiz wurde viel Neues über die Einrichtung vermittelt und die Schüler durften einer Puppe selbst Blutdruck messen.

Alles rund um den Kolben lernten die Schüler bei der Firma Mahle in Rottweil kennen. Ausbildungsmeister Tobias Bayer und seine Auszubildenden begrüßten die Gruppe in der Lehrwerkstatt und stellten die verschiedenen Ausbildungsberufe vor, bevor es dann in den Betrieb zur Besichtigung ging.

Bei der Firma Schuler Rohstoff GmbH in Deißlingen begrüßte Geschäftsführerin Bettina Schuler-Kargoll die jungen Besucher. Die Schüler erfuhren alles Wissenswerte zur Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann und zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft. Auf einem spannenden Betriebsrundgang lernten die Schüler viel über Schrott, ein äußerst wertvolles Material, und durften selbst Metalle und Papier sortieren.