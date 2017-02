Deißlingen Viel Arbeit wartet auf die Ehrenamtlichen

Abteilungsleiterin Beatrix Eberl berichtete, dass "ihre" Kinder (35 in zwei Gruppen) mit viel Begeisterung zur Turnstunde kommen. "Es macht sehr viel Spaß, mit den Gruppen zu arbeiten." Jeden Mittwoch und Samstag treffen sich die Nordic-Walking-Fans von Petra Vosseler, Elke Hess und Rosi Maier. "Wir sind meistens zwischen acht und 15 Leute im Alter von 50 und 82 Jahren."

Für Monika Milazzo muss die Turnabteilung des SVL ab Sommer eine Nachfolgerin suchen. Nach 30 Jahren wird sie das Konditionstraining nicht mehr leiten.

Die Wahlen leitete Hans-Peter Storz, Vorsitzender des Sportvereins. Wiedergewählt wurden Christiane Koehne (stellvertretende Abteilungsleiterin), Kerstin Vierkötter (Schriftführerin) und Ellen Endres-Fritsch (Kassenwartin).

Die Vorschau auf das laufende Jahr zeigt, dass viel Arbeit auf die Ehrenamtlichen zukommt. Vor allem die Gauwanderung am 21. Mai wird eine Herausforderung. Hierbei, so Beatrix Eberl seien alle gefordert: Bei der Sternwanderung des Turngaus Schwarzwald ist Lauffen das Ziel. Es werden mehr als 600 Teilnehmer erwartet – und alle wollen essen und trinken. Deshalb werden für die Mittagszeit etwa 50 Leute benötigt. "Macht Werbung, sucht Mithelfer damit die Veranstaltung ein Erfolg wird." Geplant ist, dass die gesamte Veranstaltung im Freien stattfindet. Sollte das Wetter nicht mitspielen, so werde am Vorabend die Halle bestuhlt.