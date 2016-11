Deißlingen Viel Applaus für einzigen Kandidaten

Ulbrich wäre aber nicht Ulbrich, wenn diese fast spürbar durch den Raum schwebende Anerkennung ihn nicht auch ein wenig peinlich berührte. Kritik zu üben, sei auch ein wichtiges Element beim Vorankommen der Gemeinde, lässt er die Zuhörer wissen. Im Rathaus würden, wie überall, auch Fehler gemacht. Doch auch solche Feststellungen können niemanden aus den Reihen aus der Reserve locken, um doch mal noch etwas nachzufragen. Selbst das Rezept Spadingers fruchtet nicht. Mit der Einladung, "der Erste, der sich meldet, kriegt ein Bier" brachte dieser einst Diskussionen zur Gemeindepolitik in Schwung. Nach dem offiziellen Teil war der Schultes in kleiner Runde dann aber schnell drin in Unterhaltungen mit den Bürgern.

Die erste Halbzeit des offiziellen Programms der Gemeinde zur Bürgermeisterwahl wurde gestern abend absolviert. Heute, 20 Uhr, tritt Ulbrich in der Krone in Lauffen an. Das könnte vielleicht doch ein Auftritt mit einem leichten Hauch von Auswärtsspielcharakter werden. Ob da 45 Minuten reichen, oder ob es eine Nachspielzeit gibt, wird sich zeigen.

Ralf Ulbrich jedenfalls fühlt sich von den Bürgern aus beiden Dörfern getragen, wie er ebenfalls betont. Der größere Ort Deißlingen habe bei Projekten strukturbedingt sicher öfters mal die Nase vorne, vom Ergebnis profitierten aber meist auch die Lauffener. Wie? Das wird der Kandidat heute abend sicher auch gerne genauer erklären.