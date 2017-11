Deißlingen Vereinsring sucht dringend Schriftführer

Kunst und Kultur will sich bei seinem nun terminlich nochmals neu festzulegenden und sicher wieder viel Aufmerksamkeit erregenden Event dem Thema "Wasser" widmen. Ähnlich wie bei der 1200-Jahr-Feier seien verschiedene Stationen geplant unter anderem auch im Bärengarten, verriet Klaus Kapala.

Im Anschluss an die Terminabsprache fand die Jahreshauptversammlung des Vereinsrings Deißlingen statt. Sage und schreibe fünf runde Geburtstage gibt es im kommenden Jahr zu feiern, wie Vorsitzender Martin Unger betonte. Sportgemeinde (70 Jahre nach der Wiedergründung 1947), Diakonische Gemeinschaft (110 Jahre), DRK-Ortsverein (60 Jahre), Angelsportverein (40 Jahre) und SPD-Ortsverein (feiert im November den 100. Geburtstag der SPD des Ortsteils Lauffen. Das Jahr darauf, also 2019, können die Turner der Sportgemeinde das 125-jährige Bestehen feiern. Dazu gibt es am 30. März 2019 einen Festakt.

Und noch weitere schöne Feierlichkeiten stehen an: So soll das DRK-Haus in der Bahnhofstraße am 13. Mai offiziell eingeweiht werden.