Deißlingen. Bislang unbekannte Täter sind am Montag im Zeitraum zwischen 13 und 19.45 Uhr in ein Wohnhaus in der Deißlinger Bittelbrunnenstraße eingedrungen. Die Einbrecher schlugen das Glas eines Fensters ein und entriegelten den Fensterflügel. Anschließend durchsuchten sie das Gebäude nach Wertsachen. Nach bisherigen Feststellungen entwendeten sie Schmuck in noch unbekannter Höhe. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1500 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Rottweil, Telefon 0741/47 70, in Verbindung setzen.