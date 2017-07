Deißlingen Umwerfend komisch

Deißlingen-Lauffen (uf). Schwäbische Mundart vom Feinsten mit den Kächeles und ihrem neuen Programm "Ja Schatzi" gibt es beim Musikverein Lauffen anlässlich der Musikerkirbe am Samstag 14. Oktober um 20 Uhr in der Sport- und Festhalle Lauffen. Inzwischen gehören die Kächeles zur Spitzenklasse in der Comedyszene.