Deißlingen Umgangston untereinander lässt sehr zu wünschen übrig

Keller wünscht sich für das kommende Jahr sechs Dinge: Erstens, dass man sich besinnt auf gemütliches Skatspiel und nicht auf ein schnelles Nach-Hause-kommen, zweitens, dass vielleicht mal auch eine Raucherpause reicht, drittens, dass man nicht schon angetrunken und emotionsgeladen zum Spielabend kommt, viertens, dass man fünf Minuten vor Spielbeginn anwesend ist, und nicht fünf Sekunden danach, fünftens, dass die Tische voll sind und sechstens. Sein größter Wunsch, dass man ihm auch mal fünf Minuten ruhig zuhört.

Sportlich gesehen habe man das dritte Jahr in der Landesliga glücklich überstanden und sei nicht abgestiegen. Dies obwohl die Ligen von der Bundesliga bis in die unteren Klassen verschlankt worden sei. Erst am fünften und letzten Spieltag habe sich der Verein auf den achten Platz katapultiert und sei somit aus den Abstiegsrängen raus gewesen. Eine stolze Leistung wenn auch in Teilen wackelig. "Dies ist eine Bestätigung dafür dass die ›Letzte Runde‹ das Zeug zur Liga hat", so Keller. Leider sei der Bodenseepokal in diesem Jahr ein trauriges Kapitel. Man sei nur zum ersten Spieltag angetreten. Danach habe man keine Mannschaft mehr zusammen bekommen.

Keller ließ in seiner Rückschau die Feier zum 50. Geburtstag des Clubs nicht unerwähnt. Hierbei sei Willi Schmitt als letztes Gründungsmitglied und Ehrenvorsitzender besonders geehrt worden.