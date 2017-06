Deißlingen Um den Hohenkarpfen herum

Deißlingen. Der örtliche AOK-Radtreff bietet am Sonntag, 25. Juni, für die Öffentlichkeit die Tour "In großem Bogen um den Hohenkarpfen". Die 55 Kilometer lange Ausfahrt führt am Rande der Musikstadt Trossingen vorbei über Durchhausen und Seitingen-Oberflacht nach Wurmlingen. Unterwegs zeigen sich wunderbare Aussichten auf den Zeugenberg Hohenkarpfen.