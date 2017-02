Deißlingen Trichter zum Umfüllen von Weisheit

Deißlingen (shr). Karin Schmeh, die dienstälteste Gemeinderätin – seit 1994 im Gremium – wurde von ihren Ratskollegen dazu bestimmt, die Vereidigung und Verpflichtung des Deißlinger Bürgermeisters vorzunehmen. Dies nahm Karin Schmeh denn auch wahr.

Am Ende der Zeremonie ließ sie es sich nicht nehmen, noch ein selbstverfasstes Gedicht vorzutragen, das alle zum Schmunzeln brachte. Da heißt es nämlich gleich zu Beginn: "Ein Bürgermeister – ganz gewiss – hat vor der Sitzung manchmal Schiss! Es könnte ja tatsächlich sein: es fänden sich ein paar Leute ein, die wollen hören und versteh’n, wie wird in Zukunft es ergeh’n, dem Volke, also unsern Bürgern, Wutbürgern und Hagewürgern, Protestierer, Meckerliesen, die den Spaß am G’schäft vermiesen, schrei’n, sie sei’n Geduldverlierer und Politiker, Verführer".

Doch meist ist es anders: "Die Zuhörer – sie drücken rein, da kommen sie – erst mal zu zwei’n – und dann, man wartet auf die Scharen, die doch so überzweres waren, so sauer wollten sie’s mal zeigen und dem ›BM" die Meinung geigen. Doch es kommt anders: Die Gäste Schar bleibt sehr intim. Der Bürgermeister nimmt es hin, packt die Krawatte in die Tasche und öffnet eine Sprudelflasche – denn heute wird es sein wie immer, zwei treue Gäste im Sitzungszimmer. Die andern Gäste werden morgen die Presse-Meinung sich besorgen und am Frühstückstisch dann lesen, dass alles nicht so schlimm gewesen. Der Bürgermeister regiert weiter, die Räte sind entspannt und heiter. Die lieben Leute, Hagewürger, sie bleiben gerne brave Bürger, im Herzen wissen sie genau, man kann den Schultes mache lau."