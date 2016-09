Deißlingen Tradition lebt wieder auf

Deißlingen. Unter dem Motto "Bärenmusik" sollen wieder regelmäßig K onzerte stattfinden. Die neue Pächterin Martine Bauknecht hatte schon länger die Idee, Konzerte zu veranstalten und setzt diese Idee nun zusammen mit der Agentur Lifelong Management in die Tat um. Den Start der "Bärenmusik"-Reihe macht am Donnerstag, 15. September, die Ravensburgerin "Charlet". Die Popmusik-Studentin spricht in ihren zarten, melancholischen Liedern über verschiedene Gefühle, die sie bewegt.

Von Träumen und bedingungsloser Liebe

Träume, Lieblingsmomente, schmerzhafte Erfahrungen und bedingungslose Liebe sind die Themen, mit denen sich Charly Borlinghausen in ihrer Musik auseinandersetzt. Ein wenig erinnert die Sängerin mit ihren Liedern an die englische Sängerin Birdy, die auch mit Klavier und Stimme ihre Lieder präsentiert.