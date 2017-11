Deißlingen Toller Stücke-Reigen ist angesagt

Zur ganzen Vielfalt der Musik präsentiert das Ensemble in der St.-Georgs-Kirche einen Melodienreigen. Der Auftakt wird mit "Air", einem der bekanntesten Stücke von Johann Sebastian Bach in einer Bearbeitung für Akkordeonorchester gemacht. Die nachfolgende Sonatine von Anton Diabelli stammt ebenfalls aus der Rubrik Klassik; Renate Riedlinger hat dieses Stück für ein Akkordeon-Quartett arrangiert. Danach wird es romantisch: Bella Romanica ist eine eingängige Melodie des deutschen Komponisten Manfred Schneider, der unter dem Pseudonym Steve Mc Millan viele bekannte Weisen veröffentlichte. Wer kennt nicht den Blockbuster "Titanic" und insbesondere die Titelmelodie "My heart will go on". Der Film und die großartige Interpretin Celine Dion haben diesem Song weltweite Berühmtheit verliehen. Der Klang dieses Filmklassikers verspricht in der besonderen Atmosphäre der Kirche einen besonderen Höhepunkt.

Den Walzer Nr. 2 von Dimitri Schostakowitsch kennen die meisten wohl als Second Walz in der Interpretation von André Rieu. Am Sonntag kann man das Stück in einer Bearbeitung für Akkordenorchester genießen.

Mit "Pata Pata", dem wohl bekanntesten Stück von Miriam Makeba, einer südafrikanischen Sängerin die auch unter dem Namen Mama Afrika bekannt, kommt dann ein herrlicher African Beat zum Tragen mit einem unnachahmlichen Rhythmus, bei dem es im Tanzbein kribbeln dürfte.