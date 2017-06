Deißlingen Tagebuch gibt Einblick ins Innerste

Bei der Vorstellung des Büchleins, das 52 Seiten umfasst, verriet Bürgermeister Ralf Ulbrich, dass der Kirchenchor eine Veranstaltung über Vetter plant. Bruno Vetter war nach mehr als 45- jähriger Chorleitertätigkeit zum Ehrendirigenten ernannt worden. Der Deißlinger Bürgermeister freute sich riesig über das gelungene Buch. Der Schultes: "Es ist ein besonderes Geschenk, wenn jemand sei tiefstes Inneres ausbreitet. Auch hundert Jahre danach ist das sehr wichtig".

Wolfgang Klink betonte, dass Vetter ein Mensch gewesen sei, die Werte der eigenen Predigt auch vorlebte. Vetter sei auch ein ausgezeichneter Erzähler gewesen. Am 17. Juni 1972, Vetter war schon lange im Ruhestand, ließ er es sich nicht nehmen, mit seinem Kirchenchor einen Ausflug in die Vogesen auf den "Hartmannsweiler Kopf" zu begleiten. Dort schilderte er dramatisch, wie er vom Januar 1917 bis November 1918 das damalige Geschehen erlebte. Oft war er dem Tod näher als dem Leben. Seine Erzählungen ließen die Zuhörer damals erahnen, welchen physischen und psychischen Belastungen Vetter und seine Kameraden ausgesetzt waren.

Nur ein starkes Jahr später erlag Vetter einem Schlaganfall. All das und viel mehr ist in dem neuen, sehr gut recherchierten Werk von Wolfgang Klink nachzulesen. Dass es in Deißlingen und Lauffen Menschen gibt, die viel zu erzählen haben, zeigt die Tatsache, dass bereits ein vierter Band in Vorbereitung ist, in dem es um den Ortsteil Lauffen geht.

Es wäre toll, so Bürgermeister Ralf Ulbrich, wenn noch mehr Hobby-Historiker Themen vorlegen würden. Das Portrait über Bruno Vetter ist ab sofort im Rathaus für fünf Euro erhältlich.