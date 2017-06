Deißlingen Tagebuch gewährt Einblicke ins Innerste

Nur ein starkes Jahr später erlag Vetter einem Schlaganfall. All das und viel mehr ist in dem neuen, sehr gut recherchierten Werk von Wolfgang Klink nachzulesen. Dass es in Deißlingen und Lauffen Menschen gibt, die viel zu erzählen haben, zeigt die Tatsache, dass bereits ein vierter Band in Vorbereitung ist, in dem es um den Ortsteil Lauffen geht.

Es wäre toll, so Bürgermeister Ralf Ulbrich, wenn noch mehr Hobby-Historiker Themen vorlegen würden. Das Portrait über Bruno Vetter ist im Rathaus für fünf Euro erhältlich.