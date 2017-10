Deißlingen Stromausfall nach Brand in Trafohäuschen

Erneut hat es in Deißlingen gebrannt. In der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein Transformatorenhaus in der Sandäckerstraße, bei Sanitär Moser, in Brand geraten. Nach Polizeiangaben ist es zu einem Schmorbrand gekommen. Die Folge ist, dass in Teilen von Deißlingen die Stromversorgung ausgefallen ist.

Die Energieversorgung Rottweil war seit 3 Uhr in der Nacht auf Dienstag im Einsatz, um die Versorgung wieder herzustellen.