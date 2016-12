Deißlingen Strahlender Adventszauber lockt viele

Die Bläserklasse unter der Leitung von Volker Basler, der Grundschulchor, begleitet von seinem Leiter Luca Rodrigues, und Rektorin Barbara Pelz begrüßten die zahlreichen Gäste. Jede Klasse und die Schulband zeigten anschließend an verschiedenen Orten des Schulgeländes, was sie für diese Weihnachtsfeier einstudiert hatten. Zwischen den Vorführungen gab es einen großen Andrang an den Getränke- und Essensständen, die vom Förderverein und den Eltern betreut wurden. Auch das Basteln und Spielen kam nicht zu kurz.

Schöner Weihnachtsschmuck konnte einfallsreich gestaltet und in der Weihnachtsbäckerei Köstlichkeiten hergestellt werden. Die Ganztagesbetreuung mit ihren pädagogischen Mitarbeitern lud in die Eisenbahn-Weihnachtswelt ein. Zum stimmungsvollen Ausklang der Veranstaltung trafen sich alle Akteure und Gäste noch einmal auf dem Pausenhof, lauschten den Liedern des Chores und sangen zusammen mit der Bläserklasse bekannte Weihnachtslieder.