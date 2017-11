Deißlingen-Lauffen (shr). Das Akkordeonorchester des Harmonikavereins Lauffen stellte am Sonntagabend wieder einmal sein ganzes Können unter Beweis. Unter der Leitung von Renate Riedlinger bot das Ensemble dem zahlreichen Publikum einen wahren Hörgenuss. Der musikalische Bogen spannte sich von Johann Sebastian Bachs "Air" bis hin zu schottischen Weisen und afrikanischen Klängen. Mit der Sonatine von Anton Diabelli (von Renate Riedlinger gekonnt arrangiert) und den Walzerklängen der "Bella Romantica" von Steve Mc Millan, zeigte das Akkordeonquartett, was so alles an musikalischer Raffinesse in ihm steckt. Bei dem einstündigen Programm wurde auch "My heart will go on" aus dem berühmten Film "Titanic" trefflich zur Geltung gebracht. Fetzig und schwungvoll bot Miriam Makebas "Pata Pata" in einer sehr gelungenen Weise. Die Rufe nach einer Zugabe erwiderten die Musiker in der nahezu voll besetzten Kirche mit einem Rundschlag vom heißen Afrika bis in die Gefilde Schottlands. Mit der von dort stammenden Volksweise "Nehmt Abschied, Brüder" sagte auch das Akkordeonorchester Servus. Das Publikum sang gerne mit. "Wir ruhen all in Gottes Hand, leb wohl, auf Wiedersehen", ertönte es zum Schluss.