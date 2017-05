Deißlingen Sportliche Leistungen bei Kaiserwetter

Deißlingen. Schon am Morgen ging es los mit Turnen, und auch in der Sparte Badminton wurden die Vereinsbesten gekürt – ein Fest für die kleinen und etwas größeren Kinder aber auch für die Erwachsenen. Nachmittags ging es auf dem Sportgelände auf Fürsten weiter. Hier war bei Kaiserwetter Leichtathletik angesagt. Es wurde ein Dreikampf angeboten mit den Disziplinen Lauf, (50, 75, und 100 Meter) Ballwurf oder Kugelstoßen und Weitsprung. Dabei wurden die Dorfmeister in den unterschiedlichen Altersklasse ermitteln. Mitmachen durfte jeder, der Spaß und Freude am Laufen, Springen und Werfen hatte. Auch fand der zwölfte Deißlinger Für­stenlauf statt – je nach Altersklasse über 3000 Meter oder 800 Meter. Zusammen mit dem Fürstenlauf wurde auch wieder der Firmenduathlon gestartet.

Platzierungen

Vereinsmeister wurden: Sparte Badminton: Damen (Einzel) Petra Groß, Herren Einzel Frank Schmidt, gemischtes Doppel Frank Schmidt und Anne Rehorn. Leichtathletik: männliche Jugend U16 Drei-Kampf M15 Vereinsmeister Fabian Buttke (1339 Punkte), männliche Jugend U16 Drei-Kampf M14 Luca Egger (1109 Punkte), männliche Jugend U14 Drei-Kampf M12 Matthias Röhrle (1011 Punkte), männliche Kinder U12 Drei-Kampf M11 Hannes Tedesco (856 Punkte), männliche Kinder U12 Drei-Kampf M10 Timo Schreiber (636 Punkte), männliche Kinder U10 Drei-Kampf M08 Nathan Schauermann (511 Punkte), Kinder M06 Drei-Kampf Moritz Tedesco (437 Punkte), weibliche Jugend U18 Drei-Kampf, Vereinsmeisterin Nora Klasen (1096 Punkte), weibliche Jugend U16 Drei-Kampf W14 Vereinsmeisterin Carina Schuler (1224 Punkte), weibliche Kinder U12 Drei-Kampf W11 Merlina Ehrbrecht (726 Punkte), weibliche Kinder U12 Drei-Kampf W10 Katharina Röhrle, weibliche Kinder U10 W09 Vereinsmeisterin Anne Tedesco (847 Punkte) vor Celine Schuler (842 Punkte), weibliche Kinder U10 Drei-Kampf W08 Vereinsmeisterin Sofie Renz (770 Punkte) vor Riana Garbuz (678 Punkte), Kinder W07 Drei-Kampf Vereinsmeisterin Liana Schauermann (585 Punkte) und Kinder W06 Drei-Kampf Anna Seyerle (122 Punkte). Turnen: Geräte-Drei-Kampf Mädchen Jahrgang 2010/11 Vereinsmeisterin Nora Schreiber (36,9 Punkte), Geräte-Vier-Kampf Mädchen Jahrgang 2010/11 Vereinsmeisterin Sina Schmeh (27 Punkte) vor Johanna Hermann und Lara-Marie Hewera, Geräte-Vier-Kampf Mädchen Jahrgang 2011 bis 2005 Vereinsmeisterin Lara-Marie Günther (59,9 Punkte) vor Xenia Schneider und Lena Stegmann, Geräte-Vier-Kampf Mädchen Jahrgang 2006 bis 2008 Jasmin Schneider (56 Punkte) vor Lea Blust und Annalena Günther sowie Geräte-Vier-Kampf Jungen Jahrgang 2007/08 Vereinsmeister Maximilian Grunwald vor Timo Schreiber (44,9) und Marcus Amann (44).