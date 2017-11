Deißlingen Sport-Eldorado wird immer beliebter

Spiel, Sport und Spaß sind in den Herbstferien eine willkommene Abwechslung. 144 Kinder – nochmals 20 Prozent mehr als im vergangenen Jahr – ließen sich die Teilnahme nicht entgehen. Da war die Volksbank Sporthalle zu klein, um alle unterzubringen. Doch Musikverein und Feuerwehr halfen in der Not. So konnte eine Gruppe im Probenraum des Musikvereins ihrer sportlichen Betätigung nachgehen, eine andere im Jugendraum des Feuerwehrhauses.

Mehr als 40 Übungsleiter widmeten sich dem großen Zusammensein. Mit seinen 74 Jahren stand auch Giuseppe Tedesco in routinierter Betreuermanier gekonnt seinen Mann.

Die Sporthalle hatte sich in ein großes Spielfeld mit unzähligen Attraktionen verwandelt. Neben Trampolin, Schwebebalken und Barren waren auch Kunstradfahren, Fußball und Tischtennis angesagt. Auch "Stacking" – Sportstapeln – war ein lockender Programmpunkt. Bei der Geschicklichkeitssportart sind Auge-Hand-Koordination und Reaktionsfähigkeit gefragt. Zum ersten Mal war der Rhönrad-Sport mit ins Programm aufgenommen. Dazu waren die Freunde aus Schwenningen nach Deißlingen gekommen, um ihre Sportart zu präsentieren.