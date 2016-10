Deißlingen Spannendes Foto-Treffen

58 Bilder im vorgegebenen Format DIN A4 oder Poster 20 mal 30 wurden schließlich eingereicht. Am Wochenende 22./23. Oktober findet dazu eine Ausstellung statt. Dafür wurden 30 Staffeleien gebaut, um alle Beiträge in der Zehntscheuer in Lauffen ansprechend präsentieren zu können. Parkplätze sind an der Sport- und Festhalle Lauffen vorhanden; in der Hofgasse oder vor der Zehntscheuer (Im Winkel) sollte noch geparkt werden. Die Besucher der Ausstellung sollen das Gewinnerfoto küren. Nicht nur die Fotografen können Preise gewinnen, sondern auch ihre "Wähler" können einen Volltreffer landen. Hauptpreis ist eine Arbeit vom Profi-Fotografen im Wert von 120 Euro. Der Freundeskreis NATUR.kultur hat bereits mit dem Herrichten der Zehntscheuer begonnen und freut sich auf zahlreiche Besucher, die an den beiden Tagen jeweils von 14 bis 18 Uhr mit Kaffee und Kuchen und frisch gepresstem Apfelsaft aus den beiden neu gepachteten Lauffener Obstwiesen verwöhnt werden. Dieser Apfelsaft wird während der Veranstaltung auch in Bag-in-box-Gebinden verkauft.