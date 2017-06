Deißlingen "Sonnen-Strom" liefert wieder Drei-Prozent-Dividende

Das von 269 Mitgliedern gezeichnete Geschäftsguthaben belief sich zum 31. Mai 2017 auf 315 600 Euro. Freuen würde man sich bei der Genossenschaft, wenn bei der Mitgliederzahl die 300er-Marke bald geschafft würde.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Banken wurden laut dem Rechenschaftsbericht im vergangenen Jahr halbiert und lagen so zum 31. Dezember 2016 bei noch 43 800 Euro.

Trotz dieser Konsolidierung wurde auch im vergangenen Jahr viel angepackt. So wurde eine Photovoltaik (PV)-Anlage für den Fritz-Kiehn Kindergarten projektiert, die in den nächsten Tagen in Betrieb gehen soll. Auch eine Photovoltaik-Anlage beim Berufsschulzentrum in Rottweil ist geplant. Auch diese soll noch in diesem Jahr ans Netz gehen, berichteten die Vorstände Ingo Schmeh und Fabio Tedesco den nicht gerade üppig anwesenden Mitgliedern. Mitgeholfen habe man als Ideengeber beim SVL-Sportheim in Fürsten. Dort wird es auch eine PV-Anlage geben, die der SVL aber aus eigenen Mitteln finanzieren wird.