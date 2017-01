Deißlingen Schwarz geht weiter voran

Die dreieinhalbstündige Veranstaltung wurde zu einem besonderen Abend des Nachdenkens und der Diskussion zum Rechtsstaat und zur Zukunft des Landes, heißt es in einer Pressemitteilung. Der 50-Jährige zog eine scheinbar ernüchternde Bilanz seiner bisherigen Amtszeit – von 2001 bis heute. "Vieles ist nicht mehr möglich. Was wir machen, sind überwiegend Routinetermine." Der Rückgang an Mitgliedern und oftmals festzustellendes Desinteresse an der Teilhabe am politischen Tun führe fast schon zwangsläufig zu einem reduzierten Angebot. Ein Phänomen, das landauf, landab zu beobachten sei. Auch dass die AfD, wie 2016 bei der Landtagswahl, in einer Gemeinde wie Deißlingen, "die gut dasteht, keinerlei Probleme hat und in der viel Engagement ein Gemeinwesen intakt hält" auch in den beiden Dörfern am Oberen Neckar erheblichen Zulauf erhalte, irritiere sehr.

Mit einem leicht veränderten Vorstand: Vorsitzender Jochen Schwarz, Stellvertreterin Karin Schmeh, Schriftführerin und Pressereferentin neu Dudu Lucanli für die nicht mehr kandidierende Daniela Oklmann. Schatzmeister Siegfried Bucher. Der langjährige wichtige Gefolgsmann konnte erneut einen einwandfreienKassenbericht vorlegen. Beisitzer sind Klaus Bodmer, Herbert Maier, Marcus Zybarth sowie Jürgen Bühler.

Geehrt wurden von Schwarz und dem Kreisvorsitzenden Stefan Teufel für langjährige Treue zur CDU: 50 Jahre Robert Schuhbauer, 40 Jahre Dieter Keller, je 25 Jahre Dieter Bertsche und Bruno Schumpp. Für seine besonderen Verdienste und für 45-jährige Zugehörigkeit zur CDU wurde Herbert Maier geehrt.