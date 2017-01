Deißlingen Schüler schaffen es sogar bis in den Tresorraum

Derzeit bildet die Volksbank Deisslingen drei Bankkaufleute und Finanzassistenten aus. Für das Ausbildungsjahr 2017 werden aktuell noch Auszubildende gesucht. Eine der wichtigen Fragen der Schülerinnen und Schüler war, welche Voraussetzungen notwendig sind, um überhaupt Chancen auf einen Ausbildungsvertrag bei der Volksbank Deisslingen zu bekommen. Groß machte deutlich, dass die Bank sehr an Bewerbungen von Schülern der Gemeinschaftsschule interessiert ist. Voraussetzung dabei sei: "Die Schüler müssen den klaren Anspruch haben, sich stetig weiterzubilden, um am Ball“ zu bleiben." In den vergangenen zehn Jahren habe die Volksbank Deisslingen zahlreiche Werkrealschüler mit der Anschlussqualifikation Berufskolleg 1 ausgebildet und dabei gute Erfahrungen gemacht, so Groß, der auch betont: "Wir benötigen bestens ausgebildete Mitarbeiter, weil wir auf Qualität auf allen Ebenen setzen".

Nach einer intensiven Fragerunde und einer Stärkung ging es für die Besucherschar wieder zurück in die Schule. "Vielleicht sehen wir Euch in wenigen Jahren wieder", gab Svenja Raschkow den Siebtklässlern mit auf den Weg und ermunterte dazu, konzentriert auf einen guten Schulabschluss hinzuarbeiten.