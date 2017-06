Deißlingen Schüler begeistern

An über zehn Standorten in der gesamten Innenstadt konnten die Zuschauer bei insgesamt über 140 Aufführungen Beiträge aus den Bereichen Kunst, Tanz, Singen, Musizieren, Theater und Sport bewundern. Die Donauhallen waren der Veranstaltungsort, wo über 60 Schülerinnen und Schüler der Aubert-Schule bei drei Aufführungen auftraten.

Morgens spielte die Bläserklasse der Viertklässler unter der Leitung von Volker Basler im Bartók-Saal mit fetzigen Musiktiteln auf, die die Zuschauer zum Mitklatschen und vereinzelt sogar zum Tanzen animierten. Nachmittags hatte der Grundschulchor der Aubert-Schule seinen großen Auftritt. Chorleiter Luca Rodrigues hatte für diesen Anlass extra ein Kindermusical komponiert, deren Inhalt er aus dem Kinderbuch "Wie Kater Zorbas der kleinen Möwe das Fliegen beibrachte" von Luis Sepúlveda entnahm. In dem Musical geht es um Solidarität, Toleranz und Verantwortungsgefühl. Der Chor, die Solisten und die Schauspieler verstanden es, mit ihren Melodien und ihrer Schauspielkunst die Zuschauer in ihren Bann zu ziehen, und ernteten neben Szenenapplaus am Schluss einen lang anhaltenden Beifall für ihren Auftritt.

Unterstützt wurde das Projekt von Sandro Dalforo am E-Piano als einfühlsamer Begleiter, der Nichtbläserklasse der Klassenstufe 4 unter der Leitung von Adriane Müller, die für die Kulissen und Kostüme verantwortlich waren, sowie aus der Elternschaft von Manuela Kammerer-Bohm, Alwine Pfeffer und Nicole Zepf, die durch ihre Schminkkunst die Akteure in Katzen, Möwen, Ratten oder Hunde verwandelten.