Deißlingen Schlechte Noten für Probenarbeit

Vorsitzende Thomas Grimm verwies auf die sehr gelungenen Jahreshöhepunkte Maienbühlfest und Jahreskonzert in der Fahrzeughalle der Feuerwehr Deißlingen. Die Leute strömten, und der Winterzauber wurde ein einmaliges herausragendes Erlebnis.

Schriftführerin Nicole Grimm hatte das Jahr eindrucksvoll in einer Computer-Präsentation aufgearbeitet. Jugendleiterin Elke Basler berichtete von zahlreichen Aktivitäten. Zusammen mit dem Jugendausschuss mit Simon Müller, Johannes Hengstler, Vanessa Kunz, Fabian Grimm und Viktoria Dufner könne man viel bewegen. Die Jugendkapelle habe jetzt 36 Mitglieder und spiele auf hohem Niveau, was sicherlich auch der tollen Arbeit von Robin Nikol zu verdanken sei. Ausbildungsleiter Florian Billerbeck sprach von einer sehr fruchtbaren Kooperation mit der Schule. So seien in der ersten Bläserklasse 15 und in der fortgeschrittenen zweiten Klasse 18 Teilnehmer. Rund die Hälfte besuchten auch den Unterricht des Musikvereins. Ausgebildet werden derzeit 35 Zöglinge von acht Ausbildern.

Dass die Kasse von Diana Lissy bestens geführt ist, betonen die Revisoren Jürgen Traber und Frank Würthner. Die von Bürgermeister Ralf Ulbrich beantragte Entlastung wurde für die Vorstandschaft einstimmig erteilt. Bei der anstehenden Satzungsänderung wurde vor allem beschlossen, dass künftige passive Ehrenmitglieder den Mitgliedsbeitrag weiter bezahlen sollen. Dies auf dem Hintergrund, dass der Verein bei 519 Mitgliedern 212 Ehrenmitglieder hat, die keine Beiträge zahlen müssen. Die aktiven Musikerinnen und Musiker werden nach 20 Jahren zu Ehrenmitglieder ernannt, die passiven Mitglieder nach 30 Jahren. Ab sofort gibt es keine Beitragsbefreiungen mehr.

Nach seiner Wiederwahl für zwei weitere Jahre lud Vorsitzender Grimm zusammen mit seinem Stellvertreter, Rolf Back zu einer Ehrungsrunde ein. Von den Aktiven wurden Steffi Hess und Florian Billerbeck gewürdigt. Das 30-jährige Vereinsjubiläum feierten Achim Spadinger, Anita Schmeh, Armin Glunk, Carla Hengstler, Conny Bechtold, Elke Bechtold, Erika Irion, Georg Grassl, Gudrun Ernst, Heinz Schleicher, Heinz Stöcker, Helga Hengstler, Herbert Maier, Hildegard Gaiselmann, Joachim Hengstler, Rudolf Hock, Stefan Groß, Ursula Bürk, Volker Hengstler, Werner Rauser, Werner Reichmann und Werner Schmeh, die bei der Versammlung nicht alle anwesend waren.