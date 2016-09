Deißlingen Saline-Motor besonderes Prunkstück

Deißlingen. Einen guten Blick für herausragende Fundstücke hatte Schilling sich bereits als kleiner Junge angeeignet. Seit 25 Jahren führt er Elektro Schilling, das vor etwa 90 Jahren gegründet wurde, in der dritten Generation.

An seinen Werkbänken stehen auch altbewährte Maschinen und Instrumente, die teilweise bereits vor Jahrzehnten im Dienst standen für Motoreninstandsetzungen, die Arbeiten rund um elektrische Maschinen, Industrieinstallationen und Haustechnik.

Altbewährtes, aber auch heute ziemlich exotisch Anmutendes hat es dem Elektromeister Schilling schon lange angetan. Wenn man nun in das zum Museumsraum umfunktionierte frühere Ladengeschäft hineinspaziert, fällt gleich das Lieblingsstück des Meisters ins Auge. Ein großer Gleichstrommotor, den er einst aus der ehemaligen Saline in Rottweil vor deren Abriss in den 1960er-Jahren ausbauen half. Der Motor trieb damals das Solemahlwerk in der Saline Wilhelmshall an.